У Вінниці продовжують капітальний ремонт дворів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У місті активно продовжують робити капітальний ремонт на прибудинкових територіях

Цього року у різних районах міста вже відремонтували 25 прибудинкових територій.

Нещодавно завершився ремонт у дворі багатоповерхівки по вулиці Київська,158. Тривають роботи за адресами: вул. Стельмаха,43, вул. Київська,104 та на умовах співфінансування парковка по вул. Ващука,5, вимощення навколо будинку по вул. Стельмаха,33.

В рамках виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій у співвласників багатоквартирних будинків є можливість на умовах співфінансування облаштувати паркомісця в дворі, замінити лавочки для відпочинку, урни для сміття та інше.

«Уже чотири роки ми підходимо комплексно до ремонту прибудинкових територій. Ми асфальтуємо проїзди, оновлюємо тротуари, за необхідності влаштовуємо пандуси, робимо вимощення навколо будинків. Усі роботи, які ми проводимо, погоджуємо з мешканцями», - каже директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.