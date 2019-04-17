У Вінниці продовжують оновлювати контейнерні майданчики



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З початку 2019 року у Вінниці побудовано три контейнерні майданчики на місці тих, які були у незадовільному стані. Конструкції виконані з металопрофілю та мають покрівлю. Вони передбачають захист місць для збору відходів від опадів та вітру, мають більш естетичний вигляд.

Департамент житлового господарства у Вінниці продовжує планомірно працювати по капітальному ремонту контейнерних майданчиків для збору відходів. Поступово вони з’являться по всій території міста.

«З початку року вже відремонтовано три контейнерних майданчиків по вул. А. Первозванного, 58, вул. Шевченка, 7 та вул. Князів Коріатовичів,106. На днях завершаться роботи по встановленню контейнерного майданчика по Хмельницькому шосе,53 та вул. П.Запорожця,20А», – розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.