У Вінниці стартував фестиваль «VinBookFest»



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17 травня у Вінниці на майдані Незалежності відкрився третій книжковий фестиваль «VinBookFest»

На відвідувачів чекають виставки-продаж книг, автограф-сесії з письменницями Зірка Мензатюк та Євгенією Пірог, письменником Василем Шклярем та казкарем Сашком Лірником. Також діятиме виставка-продаж книг, майстер-класи, фото- та лаунжзони.

Організатори зазначають, що метою фестивалю є привернення увагу громадськості до читання, а також формування у вінничан потреби в читанні книг.

«Це уже третій фестиваль «VinBookFest». Цього року вперше він проходитиме два дні. У нас чотири письменники спілкуватимуться із читачами та даватимуть автографи. Ми хочемо показати, що є книги і потрібно читати. Вінничани читають, за два попередніх фестивалі видавництва продали достатньо багато книг, і це – приємно», - каже директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи Ірина Івасюк.

«VinBookFest» діятиме і під час відзначення Дня Європи, 18 травня. Що чекає на відвідувачів цієї локації можна дізнатися за посиланням.

Зазначимо, що «VinBookFest» проходить за підтримки Вінницької міської ради та Вінницької облдержадміністрації, організатор – Вінницька міська централізована бібліотечна система та громадська організація «Культурний Всесвіт».