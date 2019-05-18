  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці стартував фестиваль «VinBookFest»

    • Розсилка
    У Вінниці стартував фестиваль «VinBookFest»

    17 травня у Вінниці на майдані Незалежності відкрився третій книжковий фестиваль «VinBookFest»

    На відвідувачів чекають виставки-продаж книг, автограф-сесії з письменницями Зірка Мензатюк та Євгенією Пірог, письменником Василем Шклярем та казкарем Сашком Лірником. Також діятиме виставка-продаж книг, майстер-класи, фото- та лаунжзони.

    Організатори зазначають, що метою фестивалю є привернення увагу громадськості до читання, а також формування у вінничан потреби в читанні книг.

    «Це уже третій фестиваль «VinBookFest». Цього року вперше він проходитиме два дні. У нас чотири письменники спілкуватимуться із читачами та даватимуть автографи. Ми хочемо показати, що є книги і потрібно читати. Вінничани читають, за два попередніх фестивалі видавництва продали достатньо багато книг, і це – приємно», - каже директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи Ірина Івасюк.

    Читайте також

    «VinBookFest» діятиме і під час відзначення Дня Європи, 18 травня. Що чекає на відвідувачів цієї локації можна дізнатися за посиланням.

    Зазначимо, що «VinBookFest» проходить за підтримки Вінницької міської ради та Вінницької облдержадміністрації, організатор – Вінницька міська централізована бібліотечна система та громадська організація «Культурний Всесвіт».

    Читайте також
    книги Вінниця фестиваль вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ