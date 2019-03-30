У Вінниці вихователям дитсадків піднімуть зарплату



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З 1 квітня педагоги зароблятимуть більше

Педпрацівники закладів дошкільної та позашкільної освіти Вінниці з 1 квітня зароблятимуть більше. Відповідне рішення ухвалила міська рада.

Документом передбачено встановити для них надбавки за складність та напруженість в роботі у розмірі 20% посадового окладу. Загалом рішення торкнеться 1675 працівників.

За словами міського голови Сергія Моргунова, якщо в рамках реформи освіти вчителям у школах підняли заробітну плату, то в дошкільній та позашкільній освіті підвищення не отримали. Тому й було прийнято це рішення.

Кошти для надбавок педагогічним працівникам депутати передбачили в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Джерело: naparise.com