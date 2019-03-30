  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці вихователям дитсадків піднімуть зарплату

    • Розсилка
    У Вінниці вихователям дитсадків піднімуть зарплату

    З 1 квітня педагоги зароблятимуть більше

    Педпрацівники закладів дошкільної та позашкільної освіти Вінниці з 1 квітня зароблятимуть більше. Відповідне рішення ухвалила міська рада. 

    Документом передбачено встановити для них надбавки за складність та напруженість в роботі у розмірі 20% посадового окладу. Загалом рішення торкнеться 1675 працівників.

    За словами міського голови Сергія Моргунова, якщо в рамках реформи освіти вчителям у школах підняли заробітну плату, то в дошкільній та позашкільній освіті підвищення не отримали. Тому й було прийнято це рішення.

    Кошти для надбавок педагогічним працівникам депутати передбачили в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

    Джерело: naparise.com

    Читайте також
    зарплата Вінниця дитячий садок вихователь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ