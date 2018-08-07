У Вінниці випустили з-під варти музиканта, який випадково вбив пенсіонера



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Фото: vinnitsa.info Підозрюваний у залі суду: Я погоджуюся з тим, що я вдарив людину

Підтримати хлопця у залу суду прийшло чимало вінничан

6 серпня в Апеляційному суді Вінницької області розглядали подання про застосування міри запобіжного заходу для 21-річного вінничанина Сергія Карпішена. Хлопця підозрюють в нанесенні важких тілесних ушкоджень пенсіонеру, внаслідок яких той помер. Йдеться про резонансний випадок, що трапився у Вінниці 26 липня. Тоді між 62-річним водієм авто і Сергієм, який їхав на велосипеді, виник конфлікт, який переріс в бійку. Велосипедист вдарив потерпілого, внаслідок чого останній впав, вдарився головою і помер. Сергію відразу вдягли кайданки і відправили в ізолятор тимчасового тримання, пише vinnitsa.info.

Сьогодні в Апеляційному судді прокурор клопотав про продовження міри запобіжного заходу - тримання під вартою, а адвокати – про звільнення хлопця. В результаті суд на 2 місяці обмежив Сергію волю у вигляді домашнього арешту з 21 до 6 години.

Підтримати хлопця у залу суду прийшло чимало вінничан, серед яких і відомі особи, музиканти, друзі, жителі будинку, де сталася трагедія. Сергій з порядної родини, займається музикою і програмуванням. Він навчається на 4 курсі Вінницького технічного університету.

«Я погоджуюся з тим, що я вдарив людину, що само собою, вже є неправильним. Я намагався уникнути цієї ситуації. Я максимально твердо стою за справедливість і чесність. І в жодному разі не скоїв би подібної ситуації, не піддавався б провокації. Насправді хочу повернутися до своїх рідних, до мами, я не хочу повертатися туди, звідки я щойно повернувся (ІТТ).», - каже Сергій.

Правозахисники зазначають, що хлопець не повинен бути під вартою, адже на це немає підстав.

«Ніхто не заперечує, що Карпішин отримавши удари від потерпілого наніс один удар, в наслідок якого людина впала, потім настала смерть людини. Не було жодних інших ударів, не використовувалися інші предмети, для того щоб нанести удари. Говорити про умисне нанесення Карпішеним тяжких тілесних ушкоджень, на мою думку, не варто. За моїм переконанням достатньо доказів, для того, що Карпішен не буде переховуватися від слідства не буде, жодних ризиків немає. Він добропорядна людина з активною суспільною, громадською позицією. Немає необхідності застосовувати найтяжчі з усіх можливих запобіжних заходів. Тому я прошу, задовільнити апеляційну скаргу та ухвалу слідчого судді скасувати, обравши інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою», - сказав адвокат Олег Руденко.

Захисник Леся Мазуренко просила суд звернути увагу на особу потерпілого. Сусіди, вважали його агресивною людиною. У потерпілого був конфлікт спочатку з водієм «Газелі», потім агресія чоловіка перейшла на підозрюваного. Також вона зазначила, що наразі немає результатів експертизи.

«Є показання незалежних свідків, які бачили цю ситуацію, є сусіди які знали потерпілого, та не були знайомі з підозрюваним. Всі вони говорять у своїх показання про те, що конфліктну ситуацію все ж таки почав сам потерпілий. Перший та другий удар спричинив потерпілий, і коли у Сергія була безвихідна ситуація, він був вимушений якимось чином це зупинити. Коли потерпілий впав, то ніхто інший, як сам підозрюваний почав надавати медичну допомогу, викликав «швидку», кликав людей. Це підтверджують не тільки свідки, а й працівники «швидкої». Це говорить про те, що людина не збирається переховуватися від слідства до суду. Якщо б він мав на меті переховуватися, він би міг схопити велосипед і одразу поїхати в той момент з місця події. Про, те що це умисний злочине нічого не говорить. Підозрюваний раніше не судимий. Він не притягувався до кримінальної відповідальності. Згідно характеристик, це спокійна, врівноважена, позитивна людина. Він музикант, творча людина. Він не займається спортом, він не є агресивним», - сказав адвокат.

Після оголошення судом скасування попереднього запобіжного заходу, люди в залі не стримували сліз.

«Ухвалу слідчого судді вінницького міського суду від 28 липня 2018, щодо задоволення клопотання слідчого, про застосування до підозрюваного Карпішена Сергія Сергійовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб скасувати. Частково задовільнити клопотання слідчого про застосування до підозрюваного Карпішена запобіжний захід. Застосувати до підозрюваного Карпішена Сергія Сергійовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці в період доби з 21 години до 6 години ранку за домашньою адресою. Строк дії ухвали до 23.09.2018 року», - постановила суддя.

Відповідно до статті 202 КПК України підозрюваного негайно звільнили з під варти у залі суду та зобов’язати його прибути за місцем свого проживання. На нього також покладено обов’язки прибувати до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися без дозволю слідчого, прокурора та суду з населеного пункту в якому він проживає, здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.