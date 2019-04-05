  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці висадять понад дві тисячі дерев

    • Розсилка
    У Вінниці висадять понад дві тисячі дерев

    Мер закликав вінничан приєднатися до благоустрою міста

    На вулицях та у скверах цього року висадять понад тисячу нових дерев. Це будуть декоративні породи, які гарно адаптуються до міських умов. Роботи по висадці вже розпочались.

    А восени передбачено також прикрасити прибудинкові території – це ще тисяча молодих саджанців.

    Вінницький міський голова Сергій Моргунов закликає вінничан посадити й своє дерево:

    «Затишні парки, зелені алеї і дворики відіграють важливу роль для створення комфортних умов у місті та покращення екології. І ми продовжуємо оновлювати зелені зони. Приєднуйтесь до озеленення рідного міста – посадіть своє дерево»,  - закликає Сергій Моргунов.

    Джерело: news.vn.ua

    Читайте також
    екологія Вінниця мер благоустрій Сергій Моргунов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ