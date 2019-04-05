У Вінниці висадять понад дві тисячі дерев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер закликав вінничан приєднатися до благоустрою міста

На вулицях та у скверах цього року висадять понад тисячу нових дерев. Це будуть декоративні породи, які гарно адаптуються до міських умов. Роботи по висадці вже розпочались.

А восени передбачено також прикрасити прибудинкові території – це ще тисяча молодих саджанців.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов закликає вінничан посадити й своє дерево:

«Затишні парки, зелені алеї і дворики відіграють важливу роль для створення комфортних умов у місті та покращення екології. І ми продовжуємо оновлювати зелені зони. Приєднуйтесь до озеленення рідного міста – посадіть своє дерево», - закликає Сергій Моргунов.

Джерело: news.vn.ua