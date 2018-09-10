У Вінниці встановили два нових світлофори



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Нові світлофори встановили у Вінниці. Один з них - біля Центрального ринку. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці мер Вінниці Сергій Моргунов.

«Задля підвищення безпеки руху встановили у місті два нових світлофорних об'єкти - на перетині вулиць Салтикова-Щедріна та Лесі Українки, а також Коцюбинського-Тімірязєва. Впорядкувати дорожній рух на цих складних перехрестях було необхідно, тим більше з проханням облаштувати світлофори звертались і мешканці, - написав міський голова. - На цих локаціях інтенсивний рух транспорту. Зокрема, на перехресті Салтикова-Щедріна-Лесі Українки, які є головними артеріями мікрорайону Корея, часто траплялися ДТП».

Що стосується проспекту Коцюбинського, то, як уточнює мер Вінниці, «світлофор на перетині з вулицею Тімірязєва дозволить зробити цю ділянку безпечнішою для пішоходів, а також покращить пропускну спроможність проспекту, що є однією з основних міських магістралей».

Джерело: misto.vn.ua