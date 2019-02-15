  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці встановлюють індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках

    • Розсилка
    У Вінниці встановлюють індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках

    Всього обіцять встановити 130 ІТП

    Покращення послуги з гарячого водопостачання – для мешканців понад сотні багатоповерхових будинків мікрорайонів Вишенька та Слов’янка. Нову якість споживачі відчують завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів.

    Обладнання змонтоване вже у 16 багатоповерхівках. І це – продовження 4-го етапу проекту з енергоефективності, який реалізуємо у рамках Меморандуму зі Швейцарською Конфедерацією. Про це повідомляє Сергій Моргунов на власній сторінці у Фейсбук. 

    «Всього маємо встановити понад 130 ІТП - у житлових будинках та бюджетних установах. Мета такої модернізації – перейти з чотирьохтрубної на двотрубну систему подачі гарячої води. Це стабільна якість та зменшення втрат тепла. Нагадаю, що завдяки співпраці зі швейцарськими партнерами уже проведено реконструкцію систем теплозабезпечення у трьох мікрорайонах Вінниці: районі вул. М. Шимка, Тяжилові та вулиць Київська – С. Зулінського. Енергоефективні проекти – це економія ресурсів, екологічна складова, а головне – якісні послуги для мешканців», - йдеться у дописі чиновника. 

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    ЖКГ Вінниця водопостачання Сергій Моргунов послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ