У Вінниці встановлюють індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках



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Всього обіцять встановити 130 ІТП

Покращення послуги з гарячого водопостачання – для мешканців понад сотні багатоповерхових будинків мікрорайонів Вишенька та Слов’янка. Нову якість споживачі відчують завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів.

Обладнання змонтоване вже у 16 багатоповерхівках. І це – продовження 4-го етапу проекту з енергоефективності, який реалізуємо у рамках Меморандуму зі Швейцарською Конфедерацією. Про це повідомляє Сергій Моргунов на власній сторінці у Фейсбук.

«Всього маємо встановити понад 130 ІТП - у житлових будинках та бюджетних установах. Мета такої модернізації – перейти з чотирьохтрубної на двотрубну систему подачі гарячої води. Це стабільна якість та зменшення втрат тепла. Нагадаю, що завдяки співпраці зі швейцарськими партнерами уже проведено реконструкцію систем теплозабезпечення у трьох мікрорайонах Вінниці: районі вул. М. Шимка, Тяжилові та вулиць Київська – С. Зулінського. Енергоефективні проекти – це економія ресурсів, екологічна складова, а головне – якісні послуги для мешканців», - йдеться у дописі чиновника.

Джерело: Vinbazar