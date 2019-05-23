У Вінниці запланували ремонт зупинки за 2 млн грн
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Розсилка
Про благоустрій міста
Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив тендер на капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Театральній в м. Вінниці.
Очікувана вартість закупівлі 2,07 млн гривень.
Відповідно до тендерної документації, повинні встановити три посадкових павільйони, відремонтувати пішохідну зону з тротуарною плиткою. Також облаштують освітлення площі і встановлять знаки та інформаційні стенди.
На площі біля зупинок проведуть озеленення – висадять 8 кленів та засіють газонну траву.
Джерело: vinnitsa.info