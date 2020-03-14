У Вінницькій області визначили медичні заклади для лікування хворих на коронавірус (адреси)



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В Україні впроваджують карантинні та протиепідеміологічні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

На Вінниччині надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 планують у 21 лікарні, з них 2 госпітальні бази знаходяться у Вінниці.

Наразі жодного підтвердженого випадку в області та у Вінниці не зареєстровано. Медпрацівники напоготові.

У Вінниці визначили 2 госпітальні бази, де лікуватимуть хворих. Так, у разі потреби, дітей прийматиме інфекційна лікарня, а дорослих - перша міська. В області також визначений перелік лікувальних установ, де за наявності хворих на коронавірус, будуть надавати медичну допомогу.

Перелік лікарень Вінниччини:

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Джерело: Vinbazar