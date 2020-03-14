У Вінницькій області визначили медичні заклади для лікування хворих на коронавірус (адреси)
В Україні впроваджують карантинні та протиепідеміологічні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
На Вінниччині надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 планують у 21 лікарні, з них 2 госпітальні бази знаходяться у Вінниці.
Наразі жодного підтвердженого випадку в області та у Вінниці не зареєстровано. Медпрацівники напоготові.
У Вінниці визначили 2 госпітальні бази, де лікуватимуть хворих. Так, у разі потреби, дітей прийматиме інфекційна лікарня, а дорослих - перша міська. В області також визначений перелік лікувальних установ, де за наявності хворих на коронавірус, будуть надавати медичну допомогу.
Перелік лікарень Вінниччини:
- «Вінницька міська клінічна лікарня №1». - м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе,96, (0432) 51-12-31, [email protected]
- «Барська центральна районна лікарня» Барської районної ради - м. Бар, вул. Каштанова, № 34, (04341) 2-25-45, [email protected]
- «Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування» - м.Бершадь, вул. Будкевича,2, (04352) 2-43-92, [email protected]
- «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради - м.Вінниця, Хмельницьке шосе,92, (0432) 51-12-88, [email protected]
- «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради» - м. Гайсин, вул.В’ячеслава Чорновола,1, (04334) 2-50-59, [email protected]
- «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради - м. Жмеринка, вул. Київська 288,(04332) 2-15-15, [email protected]
- «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради - м.Калинівка, вул.Чкалова, 6, (04333) 2-12-32, [email protected]
- «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування» - смт.Крижопіль, вул.Данила Нечая,10, (04340) 2-25-83, [email protected]
- «Липовецька центральна районна лікарня» Липовецької районної ради Вінницької області - м.Липовець, вул. Пирогова 9, (04358) 2-12-67, [email protected]
- «Літинська центральна районна лікарня» Літинської районної ради - смт.Літин, вул.Пирогова,17, (04347) 2-12-51,[email protected]
- «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради - м. Могилів-Подільський, вул.Полтавська 89/2, (04337) 6-53-25, [email protected]
- «Немирівська центральна районна лікарня Немирівської районної ради» - м. Немирів, вул. Євдокименко, 21,(04331) 2-27-48, [email protected]
- «Томашпільська центральна районна лікарня» - смт.Томашпіль вул Ігоря Гаврилюка, 133, (04348) 2-17-75, [email protected]
- «Тростянецька центральна районна лікарня» - смт.Тростянець, вул Мічуріна, 60, (04343) 2-22-49, [email protected]
- «Тульчинська центральна районна лікарня» - м.Тульчин, вул. Леонтовича,128, (04335) 2-28-57, [email protected]
- «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради - м.Хмільник, вул.Монастирська, 71, (04338) 2-33-40, [email protected]
- «Шаргородська центральна районна лікарня» Шаргородської районної ради - м.Шаргород, вул.Пархоменко, 9 , (04344) 2-16-81, [email protected]
- «Ямпільська центральна районна лікарня» Ямпільської районної ради - м.Ямпіль, вул. Пирогова, 1, (04336) 2-10-52, [email protected]
- «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради - м.Ладижин, вул.Ентузіастів, 24, (04343) 6-11-92, [email protected]
- «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» - м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,108, (0432) 55-20-07, [email protected]
- «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради» - м.Вінниця, вул.Київська,68, (0432) 66-62-80, [email protected].
Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Джерело: Vinbazar