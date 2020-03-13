В Україні перша смерть від коронавірусу



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На Житомирщині від коронавірусу померла 71-річна жінка

В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомили «Главкому» власні джерела, жінка померла від коронавірусу ще вчора. Однак ще сьогодні зранку, за офіційними повідомленнями, вона перебувала «у важкому стані». «Саме місто посилене поліцією, але туди і заїхати, і виїхати можливо», – повідомляють «Главкому» очевидці.

Також у МОЗ повідомили, що наразі під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала.

«МОЗ України зазначає, померла жінка перебувала в групі ризику», – повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40–49-річних - відповідно 0,3%; для 50–59-річних – 1,3%; для 60–69-річних – 3,4%, для 70–79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

Раніше повідомлялося, що в Україні 12 березня були зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

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