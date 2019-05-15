У вінницькому ДонНУ до Дня вишиванки запускають мережевий флешмоб



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Флешмоб присвячену Дню вишиванки

Усіх вінничан у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса запрошують долучитися до участі у флешмобі, присвяченому Всесвітньому дню вишиванки.

Треба одягнути вишиванку, зробити світлину і опублікувати себе в ній в соцмережі.

Як зазначають у прес-службі університету, 16 травня всім пропонується одягнути вишиванку та зробити селфі та завантажити свою святкову світлину до Інстаграму. Обов’язкова умова – в описі під фото повинен міститися хештег - #ДонНУувишиванці.

«Серед усіх учасників 17 травня рандомно буде обрано переможця, який отримає цінний приз», - пояснюють організатори.