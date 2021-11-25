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    У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)

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    Вибухонебезпечний предмет помітили місцеві жителі в ущелині тамтешньої гори - У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)
    Вибухонебезпечний предмет помітили місцеві жителі в ущелині тамтешньої гори
    фото: vinnitsa.info

    Снаряд пролежав в ущелині гори з часів Другої світової війни

    24 листопада на Вінниччині знешкодили артилерійський снаряд 152 калібру, який напередодні виявили у селі Оксанівка, що неподалік прикордонної смуги між Вінниччиною та Молдовою. Вибухонебезпечний предмет помітили місцеві жителі в ущелині тамтешньої гори. Снаряд пролежав там з часів Другої світової війни.

    «До дільничного звернулися місцеві жителі та повідомили, що помітили невідомий предмет схожий на снаряд. На місце також викликали правоохоронців та рятувальників. Оглянувши територію, її огородили та охороняли до того моменту, поки її не вивезли для знешкодження піротехнічні служби надзвичайників», - повідомили Вінниця.info у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

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    У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)
    У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)
    У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)
    фото: vinnitsa.info

    Як зауважило видання, у селі Оксанівка облаштували оглядовий майданчик біля Печерної церкви, оборонного скельного монастиря 11-16 століття. Це місцеві пам'ятки культурної спадщини, до яких щороку з’їжджається чимала кількість туристів. Цю місцину називають вінницьким «міні-Буковелем».

    Біля Дністра селяни створили відпочинкову зону. А на одному з пагорбів, коли випадає сніг, влаштовують там катання на лижах і санках.

    Нагадаємо, нещодавно вінничанин привіз разом з землею для підсипки саду артснаряд. А напередодні з сільського подвір'я старовинний артснаряд забирали ношами.

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    Теги: прикордонники зброя війна Вінниця
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    У вінницькому «міні-Буковелі» знайшли снаряд, який пролежав там понад 76 років (фото)