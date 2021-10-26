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    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)

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    Артобʼєкт у вигляді чотирьох променів символізує соціокультурний взаємозв'язок між людьми - У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)
    Артобʼєкт у вигляді чотирьох променів символізує соціокультурний взаємозв'язок між людьми
    фото Суспільне Вінниця

    На інсталяції є чотири сенсорні панелі у вигляді долоні

    У Вінниці, на Майдані Незалежності, встановили інтерактивну мультимедійну інсталяцію, присвячену Криму. Подібних медіаскульптур в Україні немає. Про це повідомляється на сторінці мультидисциплінарного фестивалю Air Fest Vinnytsia, у рамках якого інсталяцію й встановили.

    Plexus – це велика металева конструкція висотою понад 4 метри. Виготовив її художник Сергій Нєжинський на замовлення МЗС України для міжнародного саміту «Кримська платформа». Арт-обʼєкт у вигляді чотирьох променів, що нахилені один до одного, а посередині й над землею скріплені кубом із чотирма led екранами, символізує соціокультурний взаємозв'язок між людьми.

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    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)
    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)
    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)
    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)

    Її постійне місце експонування – біля офісу Кримської платформи у Києві. А у Вінниці ця скульптура пробуде місяць – до 24 листопада.

    На інсталяції є чотири сенсорні панелі у вигляді долоні. На них QR-коди. Якщо людина підносить до панелі руку, то на екрані зʼявляється точка. Вона доповнює графічний візерунок. На сайті «Plexus.gallery» є лічильник взаємодій із інсталяцією.

    Артобʼєкт постійно експонується біля офісу Кримської платформи у Києві. У Вінниці ж він буде до 24 листопада.

    До слова, у центрі Житомира на майдані Перемоги відкрили пам’ятний знак «Захисникам України у війні з російським агресором».

    Також, у сквері імені Олександра Кошиця у Дарницькому районі Києва відкрили пам’ятний знак воїнам-героям антитерористичної операції, які загинули під час російсько-української війни.

    Теги: МЗС Вінниця пам'ятник
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    У Вінниці встановили унікальний артоб’єкт, присвячений Криму (фото)