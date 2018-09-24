У вінницькому парку вщент згоріла будівля



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Для гасіння пожежі було задіяно 25 рятувальників

Порожня будівля в Центральному парку, в якій сьогодні сталася пожежа, вигоріла вщент. Вогонь знищив споруду за дві години.

В старому дерев'яному приміщенні площею 300 кв.м раніше розміщувався зал ігрових автоматів. У парку підозрюють, що споруду підпалили навмисно.

«Наші працівники охорони бачили на території парку трьох невідомих, які крутились біля цієї будівлі. Ймовірно, це був підпал», - поділився міркуваннями директор Вінницького центрального парку ім. Горького Євген Любовський

До слова, для боротьби з масштабною пожежею було застосовано 25 рятувальників та 4 спецавтомобілі.

Джерело: vinnitsaok.com.ua