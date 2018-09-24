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    Новини

    У вінницькому парку вщент згоріла будівля

    • Розсилка

    Для гасіння пожежі було задіяно 25 рятувальників

    Порожня будівля в Центральному парку, в якій сьогодні сталася пожежа, вигоріла вщент. Вогонь знищив споруду за дві години.

    В старому дерев'яному приміщенні площею 300 кв.м раніше розміщувався зал ігрових автоматів. У парку підозрюють, що споруду підпалили навмисно.

    «Наші працівники охорони бачили на території парку трьох невідомих, які крутились біля цієї будівлі. Ймовірно, це був підпал», - поділився міркуваннями директор Вінницького центрального парку ім. Горького Євген Любовський

    До слова, для боротьби з масштабною пожежею було застосовано 25 рятувальників та 4 спецавтомобілі.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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