У вінницькому СІЗО вбили підозрюваного в спробі зґвалтування дівчинки



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Розслідування інциденту в СІЗО проводять слідчі Державного бюро розслідувань із Хмельницького

У Вінницькій колонії №1 вбили підозрюваного в спробі зґвалтування семирічної дівчинки. Чоловіка затримали напередодні та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами без права внесення застави.

Про це 16 липня повідомляє місцеве видання Vinbazar.com.

«Факт смерті 59-річного ув'язненого в стінах СІЗО підтвердили у пресслужбі прокуратури Вінницької області. Подія сталася 13 липня. Інші деталі справи не розголошують», - повідомило видання.

Зазначається, що розслідування інциденту проводять слідчі Державного бюро розслідувань із Хмельницького. Ситуацію там не коментують.

Нагадаємо, спроба зґвалтування дитини сталася 8 липня на Замості. Чоловік, який ззовні мав ознаки психічної хвороби, серед дня схопив дівчинку, яка гралася з 9-річною сестрою та заволік за гаражі. Зловмисник демонстрував геніталії та здійснював розпусні дії руками.

Після затримання Вінницький міський суд взяв підозрюваного під варту на 60 днів, без можливості внесення застави.