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    У Вінницькому училищі на роботі помер викладач

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    У Вінницькому училищі на роботі помер викладач

    Педагогу стало зле

    У Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг 15 лютого стався нещасний випадок. На робочому місці помер 58-річни викладач, повідомляє Управління Держпраці у Вінницькій області.

    Було по п’ятій вечора, коли завідувачу навчально-виробничими майстернями несподівано стало зле. Він зайшов до кабінету викладачів фізкультури і викликав швидку допомогу. Однак по приїзду лікарям залишилося тільки констатувати смерть чоловіка.

    Наразі Управління Держпраці у Вінницькій області розслідує обставини настання нещасного випадку зі смертельним наслідком.

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