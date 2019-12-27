В період сильних морозів в Одесі будуть розгорнуті пункти обігріву для людей (адреси)



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З настанням сильних холодів в пунктах обігріву буде передбачено гаряче харчування і надання невідкладної домедичної допомоги

Згідно з розпорядженням міського голови міськими службами при досягненні середньодобової температури повітря - 10 градусів за Цельсієм (рекомендація Одеської обласної державної адміністрації) будуть розгорнуті пункти обігріву для осіб без певного місця проживання.

Пункти будуть розміщені за такими адресами:

Приморський район - Куликове поле, 1 (з боку залізничного вокзалу);

Суворовський район - вул. Жоліо-Кюрі, 29а ріг вул. Генерала Бочарова (у районі автомийки «Нептун»).

У пунктах обігріву буде передбачено гаряче харчування, надання невідкладної домедичної допомоги.

Наразі громадською організацією «Християнська Місія «Нове Життя» на Куликовому полі встановлено намет для обігріву соціально незахищених громадян.

Комунальним закладом «Муніципальна варта» та Управлінням патрульної поліції в Одеській області забезпечується цілодобова охорона громадського порядку в місці розташування цього пункту обігріву.