Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок

Восени 2017 року сталася детонація боєприпасів на 48-му арсеналі Вінницької області

Калинівський районний суд Вінницької області частково задовольнив позов громадянина зі стягнення 1,03 млн грн у вигляді матеріальної шкоди з військової частини. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Претензії позивача зводилися до того, що його будинок площею 60,5 кв. м зазнав суттєвої руйнації внаслідок неконтрольованих вибухів боєприпасів, які зберігалися на складах та майданчиках відкритого зберігання у селі Калинівка Вінницької області. Це сталося наприкінці вересня 2017 року.

Згідно з актом обстеження житлових та господарських будівель, у будинку позивача було вибито вікна і розколоті стіни. Також спеціалісти Вінницького проектного інституту визнали: помешкання – в аварійному стані, подальша його експлуатація не допускається.

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У суді позивач розповів, що звертався до різних державних інстанцій, однак не отримав відповідної реакції. Чоловік додав, що після вибухів на складах Калинівки Кабмін ухвалив рішення про виділення 100 млн грн постраждалим на ремонт та купівлю житла. Проте жодних коштів він так і не одержав.

Уже під час розгляду справи, яка відбувалася в умовах воєнного стану, позивач відмовився від стягнення з військових 50 тис. грн моральної компенсації. Натомість продовжував наполягати на відшкодуванні матеріальних збитків.

Військова частина заперечила щодо заявлених претензій. На її думку, сталася надзвичайна подія, яку слідство трактує як диверсію.

Крім цього, відповідач заявив: немає доказів (наприклад, осколків снарядів), які би точно стверджували, що будинок позивача зазнав пошкоджень саме внаслідок вибухів боєприпасів.

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Суд допитав кількох свідків у справі, котрі підтвердили факт руйнування будинку від розривів снарядів 48 арсеналу у селі Калинівка Вінницької області.

Окремо суд оцінив аргумент військової частини стосовно того, що пошкодження майна позивача сталося внаслідок диверсії. Мовляв, цей факт звільняє відповідача від відшкодування заподіяної шкоди. Однак таке трактування, на думку суду, є помилковим. Адже на момент розгляду справи відсутній судовий вирок, в якому встановлено обставини щодо виникнення пожежі саме через диверсію.

Попри це у 2021 році ексгенпрокурор Ірина Венедіктова зробила висновок: причиною пожежі й вибухів боєприпасів на 48-му арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала диверсія. Збитки становили понад 5,9 млрд грн.

Наразі Вінницький апеляційний суд узяв до розгляду скаргу військової частини, яка не погоджується з рішення суду щодо компенсації збитків.

Як повідомляв «Главком», унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

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У ніч на 27 вересня 2017 року в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.

Тодішній президент звернувся до керівників Генпрокуратури, СБУ, Нацполіції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії в Калинівці Вінницької області.

Навколо складів під Вінницею, де сталися вибухи, вилучено понад 2,7 тис. снарядів.