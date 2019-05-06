  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничан попередили про відключення електроенергії

    • Розсилка
    Вінничан попередили про відключення електроенергії

    Дев'ять годин без світла

    Згідно з графіком «Вінницяобленерго», в цей день, 6 травня 2019 року, планові відключення торкнуться мешканців двох вулиць.

    За інформацією «Вінницяобленерго», у понеділок, 6 травня, через поточний ремонт не буде світла на вулицях Театральна та Гонти. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години.

    Щоб вінничани  якнайменше відчули незручність, їм  радять  розпланувати час користування електроприладами. У  відомстві вибачаються за незручності.

    Джерело: vn.20minut.ua

    Читайте також
    Вінниця електроенергія парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ