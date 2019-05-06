Вінничан попередили про відключення електроенергії



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Дев'ять годин без світла

Згідно з графіком «Вінницяобленерго», в цей день, 6 травня 2019 року, планові відключення торкнуться мешканців двох вулиць.

За інформацією «Вінницяобленерго», у понеділок, 6 травня, через поточний ремонт не буде світла на вулицях Театральна та Гонти. Там електрики проводитимуть планові ремонтні роботи з 8 до 17 години.

Щоб вінничани якнайменше відчули незручність, їм радять розпланувати час користування електроприладами. У відомстві вибачаються за незручності.

Джерело: vn.20minut.ua