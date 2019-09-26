Вінничан запрошують разом святкувати єврейський Новий рік



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Вже цієї суботи у Вінниці святкуватимуть єврейський новий рік – Рош ха-Шана. Організатори обіцяють веселе свято та запрошують приходити всією родиною

Відбудеться свято на другому поверсі у готелі «Поділля» (вул. Пушкіна, 4). Початок 28 вересня о 12 годині і триватиме орієнтовно до 15:30.

З 29 вересня по 1 жовтня євреї всього світу будуть святкувати Рош ха-Шана – Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780-й рік.

Як вказано в описі події, згідно єврейської традиції Рош ха-Шана знаменує початок нового року. Сам вираз «Рош ха-Шана» означає «голова року». У цей свято всім бажають, щоб рік був «солодким», тобто добрим та плідним. Євреї також вітають один одного словами: «Лешана това тікітеву» («Да буде ваше ім’я записано на хороший рік»).

Серед традицій свята глибоко символічним для кожного юдея є священні звуки шофара (баранячий ріг). Згідно з одним із тлумачень обряду, вважається, що звук шофара закликає вірян на Божий суд. Інше тлумачення свідчить, що звуки шофара сягають небес і збивають з пантелику диявола, який доповідає Богові про гріхи людей, повідомляє УНІАН.

У юдеїв під час святкової трапези заведено вмочати благословенний круглий хліб халу у мед, щоб наступний рік був солодким. Традиційним фруктом вважається гранат, але в регіонах, де гранати не росли, їх замінювали яблуками. Крім того, на святковий стіл євреї подають рибу.

Організатори запрошують приходити на свято цілими родинами та зазначають, що буде весело. До речі, вхід на святкування – вільний.

Джерело: VЕЖА