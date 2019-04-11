Вінничан запрошують у «Школу волонтерів»



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Волонтери проводять різноманітні майстер-класи для дітей з родин, що перебувають у складних життєвих обставинах

У Вінниці діє «Школа волонтерів» при міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Її учасники долучаються до проведення заходів та акцій центру.

Учасниками школи можуть стати всі бажаючі, які підписують договір волонтера та проходять кілька ознайомчих занять. Для цього потрібно звернутись за адресою вул. Соборна, 50, каб. 419 або за телефоном 67-04-60.

Волонтери проводять різноманітні майстер-класи для дітей з родин, що перебувають у складних життєвих обставинах. Серед іншого – проводять заняття у «English club» для діток сімей, що перебувають на обліку Центру як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених сімей.

Про можливість залучення молоді міста до «Школи волонтерів» розповідають в рамках занять «Малої молодіжної соціальної академії», яка є безкоштовною додатковою формою освіти соціального та психологічного навчання молоді. Академія діє на базі Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.