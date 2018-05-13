Вінничанам дозволили купатися у трьох місцях

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Місцева влада визначила три рекомендованих місця для купання

Цього року вінничани зможуть відпочивати на трьох офіційних пляжах міста: «Центральний», «Хімік» та «Гонти». Наразі працівники комунальних служб впорядковують ці території. З початку червня, за умов сприятливої погоди, розпочнеться пляжний сезон.

Кожного року перед відкриттям літнього сезону працівники комунальних підприємств наводять лад на міських пляжах. Як зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, офіційно зонами відпочинку, де вінничани та гості міста можуть засмагати та купатися у річці Південний Буг, є три пляжі, а саме, «Хімік», «Центральний» та «Гонти». Вони мають відповідну інфраструктуру та рятувальні пости, працівники яких, в разі необхідності, можуть надати професійну допомогу.

«На даний час на міських пляжах проводяться ремонтні роботи. Наразі встановили вбиральні та душові кабіни. Найближчим часом скосимо траву, у тих місцях де вона виросла, та завеземо пісок. До початку пляжного сезону усі ремонті роботи будуть завершені», – каже начальник відділу утримання об’єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вячеслав Хілінський.

Також водолазно-рятувальна служба обстежить дно акваторії та очистить його від сторонніх предметів. За сприятливої погоди впорядкування пляжів буде завершено до початку червня. Після цього вінничани зможуть засмагати та купатися на офіційних пляжах міста.