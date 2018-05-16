Вінничанам пояснили, чому смердить вода з кранів

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Погіршення запаху води у Вінниці спричинили гербіциди, що потрапили до Південного Бугу

У «Вінницяоблводоканалі» пояснили чому з кранів вінничан почала текти вода з характерним запахом. на підприємстві стверджують, що все через загибель значної кількості водорослів у річці Південний Буг. Причиною називають потрапляння до основної водної артерії гербіцидів.

Подібну інформацію 15 травня опублікували на офіційному сайті відомства.

«Вже третій рік підряд ми фіксуємо серйозний вплив на якість води джерела водопостачання сільськогосподарських угідь, розташованих вище водозабору безпосередньо на берегах Південного Бугу та його приток. В ніч з 14 на 15 травня цього року, внаслідок злив у Південний Буг потрапили пестициди з полів та садів.

На нашу думку, саме гербіциди потрапили у воду Південного Бугу протягом останньої доби. Це призвело до загибелі значної частини водоростей: їх кількість зменшилась з 63750 в 1см3 (мл) до 51250 в 1см3 , що в свою чергу призвело до погіршення запаху води. Технологія очищення питної води дозволяє очистити воду від забруднюючих речовин до безпечного рівня. Проте, в такій ситуації усунути повністю запах неможливо без шкоди для здоров'я населення. Це означає, що водоканал свідомо не йде на хлорування води високими дозами хлору з метою «маскування» проблеми з запахом. Сьогодні наша вода залишається безпечною незважаючи на незвичний запах.

Так як наше джерело водопостачання вже зазнавало негативного впливу сільськогосподарської хімії у травні 2016 та червні 2017 року, то протягом останнього року ми шукали безпечні шляхи вирішення даної проблеми. За цей рік Водоканал придбав установку для дозування сипучих реагентів, цеоліт та активоване вугілля вітчизняного виробництва, які мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на використання у сфері очищення питної води централізованого водопостачання. Саме з допомогою даних реагентів, які сьогодні доповнили нашу класичну технологію очищення питної води, ми плануємо мінімізувати наслідки негативного впливу людського фактору на якість нашої річки.

Нам всім потрібно усвідомити, що можливості технологій обмежені. Жодна технологія світу нам не допоможе, якщо наше джерело водопостачання перетвориться у забруднений відстійник. Якісний продукт можна отримати лише з якісної сировини».

Джерело: Vinbazar