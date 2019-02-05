Вінничани просять міську раду налагодити мережу громадських вбиралень



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Мешканці міста незадоволені кількістю туалетів на вулицях Вінниці

Відповідна петиція з`явилась в Системі місцевих звернень. Автор публікації зазначає, що відсутність міських вбиралень, змушує вінничан справляти свої природні потреби в непридатних для цього місцях.

«В нашому місті дуже важко знайти туалет. В зв'язку з цим, люди природні потреби справляють: в підвалах, біля будинків, під кущами, і так далі. Тому, я пропоную у місцях скупчень людей побудувати комунальні туалети (під контролем Вінницької міськради).

Побудова туалету на Меморіалу Визволення тут дуже велике скупчення людей,які їдуть в Стрижавку, Сосонку, Калинівку» - йдеться в петиції.

Джерело: Vinbazar