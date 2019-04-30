Вінничани просять облаштувати зону відпочинку з фонтаном та майданчиком для скейтбордингу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про благоустрій міста

У Вінниці пропонують створити сучасну зону відпочинку на ділянці між палацом культури «Зоря» і муніципальним ринком. Відповідне звернення розмістила на сайті міських петицій вінничанка Наталія Баланюк.

«Існує чудовий зелений куточок між палацом культури «Зоря» і муніципальним ринком, вздовж вулиці Стрілецької, де полюбляють відпочивати жителі цього мікрорайону. Та, на жаль, вигляд цього куточка нагадує лісопосадку вздовж дороги» – пише авторка петиції.

Відтак Наталія Баланюк пропонує облаштувати на зазначеній ділянці майданчик для катання на скейтбордах, створити навколо міні-парку велосипедну доріжку для дітей, облаштувати спеціальний майданчик з високим парканом, де можна було б гуляти із тваринами, а також встановити на локації невеликого фонтану на кшталт того, що у мікрорайоні Вишенька.

Також авторка петиції зазначає, що доречним буде встановлення креативних лавочок та урн для сміття.

Станом на 30 квітня петиція набрала 134 підписів із 350 необхідних. Підтримати звернення можна ще протягом 10 днів – до 9 травня.

Джерело: VЕЖА