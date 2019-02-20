Вінничани просять відремонтувати «Скейт парк»



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Майданчик перебуває в аварійному стані

Відповідна петиція з`явилась в Системі місцевих звернень. Автор публікації запевняє, що прогнилі фігури несуть загрозу травмування для спортсменів, які займаються там.

«Наша громада просить вашої допомоги в зв'язку з неналежним становищем Вінницького Скейт парку. На майданчику щодня займається близько 20-30 спортсменів як професіоналів так і початківців, а також діти шкільного віку. Майданчик перебуває в аварійному стані, фігури прогнилі, застарілі і мають значні пошкодження, які несуть загрозу травмування.

Місць для катання більше немає.

Півтора роки тому нам вже ремонтували майданчик, але зробили це не правильно і все зійшло нанівець.

Наше майбутнє та майбутнє наших дітей в наших руках. Прошу вас не бути байдужими до нашої молоді та підтримати оновлення та ремонт спортивного майданчику», - йдеться у петиції.



Голосування триватиме наступні 12 діб.

Джерело: Vinbazar