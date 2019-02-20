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    Вінничани просять відремонтувати «Скейт парк»

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    Вінничани просять відремонтувати «Скейт парк»

    Майданчик перебуває в аварійному стані

    Відповідна петиція з`явилась в Системі місцевих звернень. Автор публікації запевняє, що прогнилі фігури несуть загрозу травмування для спортсменів, які займаються там. 

    «Наша громада просить вашої допомоги в зв'язку з неналежним становищем Вінницького Скейт парку. На майданчику щодня займається близько 20-30 спортсменів як професіоналів так і початківців, а також діти шкільного віку. Майданчик перебуває в аварійному стані, фігури прогнилі, застарілі і мають значні пошкодження, які несуть загрозу травмування.

    Місць для катання більше немає. 

    Півтора роки тому нам вже ремонтували майданчик, але зробили це не правильно і все зійшло нанівець. 
    Наше майбутнє та майбутнє наших дітей в наших руках. Прошу вас не бути байдужими до нашої молоді та підтримати оновлення та ремонт спортивного майданчику», - йдеться у петиції. 

    Голосування триватиме наступні 12 діб. 

    Джерело: Vinbazar

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