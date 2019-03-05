  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничани відчули неприємний запах з кранів водопостачання

    • Розсилка
    Вінничани відчули неприємний запах з кранів водопостачання

    У «Вінницяоблводоканалі» повідомили, чому з кранів вінничан тече вода із запахом

    Неприємний запах води, на який скаржаться вінничани, не пов'язаний з рибою.

    Причина - «стрес» водоростей та їх відмирання. При цьому на комунальному підприємстві «Вінницяводоканал» наголошують, що якість води у Вінниці відповідає усім нормам.

    Як розповіла завідувач лабораторії КП «Вінницяоблводоканал» Аліна Кравчук радіо «Місто над Бугом», запах обумовлений природними речовинами з сильним запахом, які виділяються водоростями в період відмирання або в «стресових» для них ситуаціях. Зараз – це очищення від криги. 

    Технологія очищення питної води на підприємстві КП «Вінницяводоканал» дає можливість замаскувати «рибний» запах, збільшивши дозу хлору. Але, як зазначила Аліна Кравчук, великі дози хлору призведуть до збільшення концентрацій побічних продуктів хлорування, які є небезпечними для людини. Тому підприємство тримає дози хлору на мінімально необхідному рівні, що гарантує безпеку води.

    Джерело: naparise.com

    Читайте також
    ЖКГ вода Вінниця водопостачання вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ