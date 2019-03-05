Вінничани відчули неприємний запах з кранів водопостачання



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У «Вінницяоблводоканалі» повідомили, чому з кранів вінничан тече вода із запахом

Неприємний запах води, на який скаржаться вінничани, не пов'язаний з рибою.

Причина - «стрес» водоростей та їх відмирання. При цьому на комунальному підприємстві «Вінницяводоканал» наголошують, що якість води у Вінниці відповідає усім нормам.

Як розповіла завідувач лабораторії КП «Вінницяоблводоканал» Аліна Кравчук радіо «Місто над Бугом», запах обумовлений природними речовинами з сильним запахом, які виділяються водоростями в період відмирання або в «стресових» для них ситуаціях. Зараз – це очищення від криги.

Технологія очищення питної води на підприємстві КП «Вінницяводоканал» дає можливість замаскувати «рибний» запах, збільшивши дозу хлору. Але, як зазначила Аліна Кравчук, великі дози хлору призведуть до збільшення концентрацій побічних продуктів хлорування, які є небезпечними для людини. Тому підприємство тримає дози хлору на мінімально необхідному рівні, що гарантує безпеку води.

Джерело: naparise.com