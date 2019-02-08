Вінничани здобули перше командне місце в Кубку області з важкої атлетики



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У змагання взяли участь команди зі Жмеринки, Крижополя, Тульчину та Вінниці

Нещодавно у Вінниці відбувся Кубок області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Це був перший турнір імені Івана Лозовського.

У ньому взяли участь п’ять команд, в тому числі зі Жмеринки, Крижополя, Тульчину та Вінниці.

За перемогу змагалися дев’ять спортсменів міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Вони вибороли шість перших місць та два других.

В підсумку вінничани здобули перше командне місце. До отримання такого результату доклали зусилля спортсмени СК «Колос» та МДЮСШ №5.

Чемпіонами цих змагань стали Корнійчук Владислав, Мельник Вадим, Гвоздовський Олександр, Слюсаренко Ірина, Кураченко Любов та Поліщук Вікторія. Срібні призери – Нагурний Олексій та Жученко Олексій.