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    Вінниччина намолотила два мільйони тонн зерна

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    Вінниччина намолотила два мільйони тонн зерна

    70 % зібраного урожаю – це продовольче зерно

    Вінницька область намолотила два мільйони тонн зерна. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

    «Попри несприятливі погодні чинники, 70 % зібраного урожаю – це продовольче зерно, яке відповідає усім стандартам якості та дозволяє вести рентабельну, ефективну і послідовну господарську діяльність», - сказано у вітанні посадовця, оприлюдненого на адресу хліборобів регіону.

    Найвищі показники урожайності ранньої групи зернових демонструють аграрії Хмільницького (59,0 ц/г), Тульчинського (58,3 ц/га), Літинського (56,5 ц/га) районів. Середня ж урожайність по області становить 48,4 ц/га.

    Коровій побажав хліборобам здоров’я, добра і достатку.

    Нагадаємо, Україна з початку поточного маркетингового року, який розпочався з 1 липня 2018 року, експортувала 3,4 млн тонн зернових культур.

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