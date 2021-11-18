Вінниччина перейшла у «червону» зону: що потрібно знати

З 18 листопада Вінниччина перейшла у «червону» зону

З 18 листопада забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо

Відсьогодні, з 18 листопада, Вінницька область увійшла до «червоної» зони карантину. Про це 15 листопада у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, з 18 листопада забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у «червоній» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області та Київ.