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    Вінниччина перейшла у «червону» зону: що потрібно знати

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    З 18 листопада Вінниччина перейшла у &laquo;червону&raquo; зону - Вінниччина перейшла у «червону» зону: що потрібно знати
    З 18 листопада Вінниччина перейшла у «червону» зону
    фото: Уніан

    З 18 листопада забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо

    Відсьогодні, з 18 листопада, Вінницька область увійшла до «червоної» зони карантину. Про це 15 листопада у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    Так, з 18 листопада забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

    Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

    Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, у «червоній» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області та Київ.

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    Теги: робота влада харчування
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    Вінниччина перейшла у «червону» зону: що потрібно знати