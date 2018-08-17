Вінниця готується до джазового фестивалю: стали відомі ціни квитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vlasno.info У продажу вже з'явились квитки

Розпочнеться фестиваль 21 вересня

Незабаром Вінниця зустрічатиме масштабний 22-й міжнародний джазовий фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2018. Проходитиме дійство з 21 по 23 вересня. Як місто стане джазовою столицею на три дні, розповіли сьогодні на прес-конференції у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, повідомляє Vlasno.info.

«Розпочнеться фестиваль 21 вересня о 19:00 у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського. Цьогоріч він розширить свою кордони, стане ще масштабнішим та яскравішим. Наразі зібралась велика команда, яка докладає усіх зусиль, щоб він пройшов на найвищому рівні», — розповідає директор фестивалю Павло Третьяков.

Відкриття даного фесту стане показ легендарного мюзиклу «Sugar, або В джазі тільки дівчата!». Варто зауважити, що раніше його ще не представляли на подібних українських заходах. Також родзинкою проект Polish Independence Jazz Night, котрий проводитиме розіграші для глядачів. Одним із головних призів стане поїздка до Польщі.

«Джазовий фестиваль дасть змогу глядачам відчути, що джаз – це музика свободи, яка не має жодних обмежень. Цього року до нас приїдуть зірки з 9 країн світу, а саме: з Польщі, Нової Зеландії, Південної Кореї, Австрії, Люксембургу, Ізраїлю, Литви, Чехії, та звичайно ж України», – розповідає продюсер фестивалю Ірина Френкель.

Завершиться фестиваль 23 вересня концертом о 21:00, де звучатимуть хіти Френка Сінатри у виконанні українського гурту Frankyjazz.

З сьогоднішнього дня у продажу вже з'явились квитки. Їх цінова політика поділяється на три етапи. Протягом першого – з сьогоднішнього дня і до 9 вересня – ціни будуть найменші, на концерт Павела Файта із Чехії – 20 гривень, на мюзикл «Sugar, або В джазі тільки дівчата!» - 300 гривень, а мульквиток, який є перепусткою на всі заходи протягом трьох днів, окрім двох вищесказаних, – 280 гривень. Другий етап, з 9 по 16 вересня, на концерт – 30 гривень, на мюзикл – 450 гривень, мультиквиток – 450 гривень. І останній період, з 16 вересня і до завершення заходу, найдорожчий, адже кількість квитків буде обмеженою. Тоді, щоб потрапити до Павела Файта, потрібно заплатити 50 гривень, за «Sugar, або В джазі тільки дівчата!» – 550 гривень, та мультиквиток – 440 гривень.

Також до участі у фестивалі організатори запрошують і вінничан. Ними можуть стати інструментальні ансамблі до 4 або 6 осіб, та окремі виконавці, віком від 15 до 21 року. Для того, щоб взяти участь, потрібно надіслати заповнену заяву учасника, резюме колективу чи виконавця, та відеозаписи двох композицій на електронну пошту оргкомітету – jazz2018@ukr.net, з 17 серпня до 11 вересня.