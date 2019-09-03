Які Комітети обрали для себе у новій Верховній Раді нардепи з Вінниччини



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Дороги, земля, бюджет, молодь та самоврядування

Персональний склад та чисельність своїх Комітетів Верховна Рада нового скликання затвердила на першому засіданні 29 серпня. Обрали для себе напрями роботи й депутати-мажоритарники з Вінниччини. До того ж, двоє з них отримали керівні посади в парламентських Комітетах.

Так, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики став член фракції «Батьківщина» Олег Мейдич, обраний нардепом в окрузі №18 (Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський райони).

А секретарем Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури став Геннадій Вацак, член депутатської групи «За майбутнє». Його обрали до парламенту в 16-му виборчому окрузі, що включає місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький та Ямпільський райони.

До речі, у цьому ж комітеті працюватиме депутат від 11-го виборчого округу (частина Вінниці та Вінницького району) Максим Пашковський, який входить до фракції «Слуга народу».

Член цієї ж фракції Анатолій Драбовський, обраний у виборчому окрузі №12 (частина Вінниці та Вінницького району) обрав собі для роботи Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

Член депутатської групи «За майбутнє» Петро Юрчишин працюватиме у парламентському Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Його нардепом обрали в 13-му виборчому окрузі Вінниччини (міста Козятин, Хмільник, Калинівський, Козятинський, Хмільницький райони).

Член фракції «Слуга народу» Ірина Борзова, за яку проголосували виборці округу №14 (місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони), обрала для себе Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Лариса Білозір, обрана народним депутатом у 15-му виборчому окрузі (Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони), працюватиме у Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вона також входить до депутатської групи «За майбутнє».

Парламентський Комітет з питань аграрної та земельної політики обрав для своєї роботи народний депутат Микола Кучер. Він обраний у виборчому окрузі №17 (місто Ладижин, Бершадський, Гайсинський, Теплицький, Тростянецький райони). Микола Кучер увійшов до депутатської групи «За майбутнє».

Джерело: naparise.com