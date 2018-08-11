Значна частина переселенців на Вінниччині почала власний бізнес: фоторепортаж



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Фото: naparise.com Бізнесмени-переселенці влаштували ярмарок можливостей на Вінниччині

Переселенці започаткували багато бізнесів на Вінниччині

Сьогодні, 10 серпня, переселенці з Криму та Донбасу, для яких новою домівкою стала Вінниччина, організували ярмарок можливостей «Єдина країна – єдина громада» у Вінниці. Ініціатором зустрічі стала Громадська організація «Об’єднання переселенців «Спільна справа». Про це пише видання «Na Париже».

За словами її голови Юрія Зикова, це перший такий самостійно влаштований ними захід в області. До цього вони лише брали участь у «чужих». Ярмарок люди організували заради презентації справ, якими займаються переселенці на Вінниччині, адже значна частина тут розпочала бізнес.

«Ми запросили представників органів місцевого самоврядування, місцевої влади, адже хочемо показати, що переселенці - це потенціал, який можна і потрібно використовувати для розвитку нашого регіону, в якому ми живемо і будемо, сподіваюся, мешкати дальше. Переселенці - це не лише ті люди, які живуть за рахунок держави, а які самі почали заробляти на себе, платимо податки у місцеві бюджети, розпочали бізнес і не стоять на місці. Хлопці-переселенці вже тут почали виготовляти меблі, дівчата відкрили перукарні, деякі займаються сільськогосподарським господарством, вирощують курей, перепелиць», - розповів Зиков.

Серед тих, хто покинули успішне життя в Ялті і почали все спочатку на Вінниччині і родина Гаврилюків. Вже у Вінниці в них народилася донечка, і вони розпочали невеличкий бізнес, яким раніше не займалися.

«Переїхала в 2014 році з Криму, відразу як був півострів анексований, слідом за чоловіком. У Ялті жили добре, але так склалася доля. Чоловіка тут Батьківщина, але 15 років жили там. Тут у спадок залишилося 60 соток землі і будинок, який в аварійному стані, але ми його почали відновлювати. Після того, народилася донечка, зрозуміла, що в офіс ходити на роботу не можу. Тепер вдома вночі виготовляю різні смаколики – мармелад, шоколад. Виграли грант - почали вирощувати малину на присадибній ділянці замість картоплі і буряків. Цього року малина була дуже низької ціни, тому зрозуміли, що навіть не компенсуємо витрати. Півночі я генерувала ідеї, як можна продавати її дорого, зупинилися на солодощах. Крім того, організувала чат однодумців-переселенців «Домашні смаколики», які також виробляють продукцію різну, і ми продаємо і закуповуємо сировину один в одного. Чи поїдемо ми назад до Ялти? Скажу так, коли повернеться Крим в Україну, тоді повернемося і ми», - зазначила Юлія Гаврилюк.

До речі, за словами голови ГО «Спільна справа» Юрія Зикова, лише 20% переселенців, які проживають на Вінниччині, планують по закінченню війни повернутися назад додому.

«Ми провели соціологічне дослідження, згідно якому чим дальше люди поїхали від зони бойових дій, тим менший відсоток їх хоче повернутися назад. Що стосується Вінниці та Вінниччини, то 80% планують тут залишитися і жити», - зазначив Юрій Зиков.