Без продуктів і ліків: Афганістан на межі гуманітарної катастрофи

Багато дітей в Афганістані на межі виснаження

ООН і партнери шукають шляхи доставлення гуманітарної допомоги

Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Попри те, що ООН і партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути, вони не зможуть це зробити без твердої та щедрої міжнародної підтримки. Про це сказав координатор наданої ООН гуманітарної допомоги афганцям Раміз Алакбаров.

Він зазначив, що в країні спостерігається гостра нестача продовольства – «більш ніж половина афганців не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти». Крім того, Афганістан потребує медикаментів.

Аеропорт афганської столиці Кабула закритий, проте, за словами представника ООН, Організація і її партнери знаходять інші шляхи доставлення гуманітарної допомоги.

Так, вантажі доставляють автотранспортом з Пакистану, а днями в Мазар-І-Шаріф – четверте за величиною місто Афганістану – прибув перший літак з 37,5 тоннами медикаментів.

«Вони розраховані на 200 тис.осіб і будуть доставлені у 20 лікарень. У країну доставлено 600 тонн продовольства. Воно особливо потрібне дітям, половина яких скоро опиниться на межі виснаження», – сказав Алакбаров.

Нагадаємо, що до Одеси прибули 133 біженці з Афганістану, яких евакуювали в Україну.

Раніше стало відомо, що «Талібан» призначив лідера угруповання Хайбатуллу Ахундзаде главою афганського уряду.

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