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    Таліби призначили главу уряду Афганістану

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    Очільник &laquo;Талібану&raquo; Хайбатулла Ахундзада буде верховним лідером Афганістану&nbsp; - Таліби призначили главу уряду Афганістану
    Очільник «Талібану» Хайбатулла Ахундзада буде верховним лідером Афганістану 
    Фото: Afghan Islamic Press / AP

    «Талібан» призначив лідера угруповання Хайбатуллу Ахундзаде главою афганського уряду

    Радикальний рух «Талібан» призначив нового главу уряду Афганістану. Про це повідомляє телеканал Tolo News.

    За словами Анамулла Самангані, члена комісії з культури талібів, афганський уряд очолить лідер угруповання Хайбатулла Ахундзада. «Він буде лідером уряду, в цьому не повинно бути ніяких сумнівів», – заявив Самангані.

    Член комісії з питань культури також підкреслив, що консультації щодо нового уряду перебувають на стадії завершення.

    Напередодні «Талібан» майже сформував уряд в Афганістані.

    ЗМІ повідомляють про такі призначення:

    • міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу «Талібану» Мулла Абдула Гані Барадара;
    • посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;
    • міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.

    Також повідомлялося, що очільник «Талібану» Хайбатулла Ахундзада, який раніше не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.

    Рада безпеки ООН закликала, аби до нового афганського уряду увійшли жінки. Однак очевидно, що таліби, які відомі жорстоким ставлення до жінок, не дозволять цього.

    Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

    Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.

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    Теги: Афганістан тероризм Талібан Азія уряд
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    Таліби призначили главу уряду Афганістану