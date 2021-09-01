Таліби призначили главу уряду Афганістану
«Талібан» призначив лідера угруповання Хайбатуллу Ахундзаде главою афганського уряду
Радикальний рух «Талібан» призначив нового главу уряду Афганістану. Про це повідомляє телеканал Tolo News.
За словами Анамулла Самангані, члена комісії з культури талібів, афганський уряд очолить лідер угруповання Хайбатулла Ахундзада. «Він буде лідером уряду, в цьому не повинно бути ніяких сумнівів», – заявив Самангані.
Член комісії з питань культури також підкреслив, що консультації щодо нового уряду перебувають на стадії завершення.
Напередодні «Талібан» майже сформував уряд в Афганістані.
ЗМІ повідомляють про такі призначення:
- міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу «Талібану» Мулла Абдула Гані Барадара;
- посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;
- міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.
Також повідомлялося, що очільник «Талібану» Хайбатулла Ахундзада, який раніше не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.
Рада безпеки ООН закликала, аби до нового афганського уряду увійшли жінки. Однак очевидно, що таліби, які відомі жорстоким ставлення до жінок, не дозволять цього.
Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.
Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.
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