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    «Талібан» та Індія вперше провели офіційні перемовини

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    Представники талібів та Індії зустрілися у Катарі - «Талібан» та Індія вперше провели офіційні перемовини
    Представники талібів та Індії зустрілися у Катарі
    Фото: Reuters

    Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані

    Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху «Талібан» відбулася в Катарі. Про це повідомляє Reuters.

    Посол Індії в Катарі Діпак Міттал зустрівся з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм.

    Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані.

    Дипломат передав талібам побоювання щодо можливих нападів терористів на територію Індії з Афганістану.

    «Представник «Талібану» запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно», – уточнює ЗМІ.

    Як відомо, «Талібан» майже сформував уряд в Афганістані.

    Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

    Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.

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    Теги: Афганістан політика Індія Талібан Катар
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    «Талібан» та Індія вперше провели офіційні перемовини