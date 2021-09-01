«Талібан» та Індія вперше провели офіційні перемовини

Представники талібів та Індії зустрілися у Катарі

Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані

Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху «Талібан» відбулася в Катарі. Про це повідомляє Reuters.

Посол Індії в Катарі Діпак Міттал зустрівся з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм.

Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані.

Дипломат передав талібам побоювання щодо можливих нападів терористів на територію Індії з Афганістану.

«Представник «Талібану» запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно», – уточнює ЗМІ.

Як відомо, «Талібан» майже сформував уряд в Афганістані.

Нагадаємо, таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.

Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.