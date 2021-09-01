Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – МЗС

До України звернулися чотири держави за допомогою з евакуацією своїх громадян з Афганістану

Ніхто не буде кинутий напризволяще, запевнив глава МЗС України

Ще близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану, але ситуація з кількістю охочих постійно змінюється. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі «Громадському» в середу, 1 вересня.

«Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, тому що з'явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – заявив міністр.

Кулеба зазначив, що в Афганістані залишаються люди, в тому числі діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю і безпеці.

Також він повідомив, що до України звернулися чотири держави за допомогою з евакуацією своїх громадян з Афганістану.

Напередодні в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.