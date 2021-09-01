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    Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – МЗС

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    До України звернулися чотири держави за допомогою з евакуацією своїх громадян з Афганістану - Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – МЗС
    До України звернулися чотири держави за допомогою з евакуацією своїх громадян з Афганістану
    Фото: Генштаб ЗСУ

    Ніхто не буде кинутий напризволяще, запевнив глава МЗС України

    Ще близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану, але ситуація з кількістю охочих постійно змінюється. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі «Громадському» в середу, 1 вересня.

    «Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, тому що з'явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще», – заявив міністр.

    Кулеба зазначив, що в Афганістані залишаються люди, в тому числі діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю і безпеці.

    Також він повідомив, що до України звернулися чотири держави за допомогою з евакуацією своїх громадян з Афганістану.

    Напередодні в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

    Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

    30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

    До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.

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    Теги: міністр Афганістан літак українці Дмитро Кулеба евакуація
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    Близько 200 українців просять евакуації з Афганістану – МЗС