Аварійна посадка українського літака у Туреччині. Нові подробиці від пасажирів і фото

Українка розповіла про аварійну посадку літака після відпочинку в Єгипті

Жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу. Про це жінка написала у Facebook.

Вона зазначила, що під час польоту їй раптово стало зле. Українка вирішила, що це через втому і заснула, проте їй не покращало. Через годину перебування у літаку там ввімкнулись попереджувальні сигнали та випали кисневі маски. За словами жінки, пілот почав кричати: «Вдягайте маски, у літаку розгерметизація».

«Літак почав різко знижуватись, ми все ближче і ближче бачили море. Кисневі маски дуже старі, тримаються на резинках, які ми ще використовували у дитинстві. Кисневі подушки на початку ще трішки роздувались і то не всі, після 30 хвилин польоту я побачила, як мій чоловік почав засинати. Оскільки я лікар і знаю, як виглядає гіпоксія, ще більше запанікувала. На щастя, на три людини було чотири маски. Я вихопила у сусіда запасну і дала чоловікові, трішки допомогло. Чую від пасажирів, що кисню вже нема», – пригадує Бердій.

За її словами, у той момент вона попрощалась з чоловіком та почала молитись.

«На борту 249 людей разом з дітьми й ще плюс екіпаж літака. Ніхто нічого не пояснює, починаємо з чоловіком прощатись, знову молимось. І тут чуємо дивні звуки, хтось сказав, що скинули пальне, розуміємо, що все ще страшніше ніж думали. Море вже ближче і ближче, землі не бачимо. І тут чуємо від пілота, що нам дозволили аварійну посадку в Анталії», – додала мешканка Івано-Франківська.

За словами Христини Бердій, вони таки приземлились. Жінка зазначила, що в аеропорту українці пробули кілька годин, після чого авіаперевізник прислав ще один літак і їм таки вдалось достатися додому.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).