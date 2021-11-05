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    У Португалії відбудуться дострокові вибори: президент розпустив парламент

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    54% з 803 респондентів вважають дострокові вибори поганими рішенням для країни, а 68% вважають, що жодна партія не отримає більшість місць у парламенті - У Португалії відбудуться дострокові вибори: президент розпустив парламент
    54% з 803 респондентів вважають дострокові вибори поганими рішенням для країни, а 68% вважають, що жодна партія не отримає більшість місць у парламенті
    фото з відкритих джерел

    Багато португальців вважають, що дострокове голосування лише поглибить політичний глухий кут

    Президент Португалії ввечері 4 листопада розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 30 січня. Про це пише агентство Reuters.

    Минулого тижня парламент відхилив законопроєкт про бюджет соціалістичного уряду меншості на наступний рік, покінчивши з шістьма роками відносної політичної стабільності за урядування Антоніу Кошти.

    «Це єдиний спосіб дозволити португальцям вирішувати, чого вони хочуть у найближчі роки», – сказав у телевізійному зверненні президент Марсело Ребелу ді Соза.

    Колишні ліві союзники соціалістів, Лівий блок і комуністи, а також усі праві партії відхилили бюджет. Ребелу ді Соза сказав, що відсутність підтримки залишила правлячу партію «наодинці».

    Соціалістична партія, яка прийшла до влади в 2015 році і досягла стабільного економічного зростання після чотирьох років жорстких заходів економії, могла приймати закони за домовленістю з лівими союзниками.

    Багато португальців вважають, що дострокове голосування лише поглибить політичний глухий кут.

    Опубліковане раніше в четвер опитування, проведене Aximage, показало, що 54% з 803 респондентів вважають дострокові вибори поганими для країни, а 68% вважають, що жодна партія не отримає більшість місць у парламенті.

    Підтримка соціалістів мало змінилася з 2019 року, коли на національних виборах вони виграли з результатом 36%. Правоцентристські соціал-демократи займають друге місце з приблизно 27%.

    Єдина партія, яка має явну користь від виборів, – це ультраправа «Чега», яка може стати третьою за потужністю силою в парламенті. Але політологи вважають її занадто токсичним потенційним партнером для будь-якої іншої партії.

    Нагадаємо, прем'єр Північної Македонії подав у відставку після поразки його партії на місцевих виборах.

    Теги: вибори бюджет партії Португалія Соціалістична партія президент Марсело парламент
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    У Португалії відбудуться дострокові вибори: президент розпустив парламент