Прем'єр Північної Македонії подав у відставку після поразки його партії на місцевих виборах

Досі невідомо, чи відбудуться у країні дострокові парламентські вибори

Лідер Соціал-демократичного союзу Республіки Північна Македонія Зоран Заєв оголосив, що бере на себе відповідальність за поразку його політичної сили на місцевих виборах, які відбулися у неділю, та подає у відставку з посади прем’єр-міністра та лідера СДСМ. Про це повідомляє місцеве видання «Независен».

Заєв висловив особисте розчарування результатом, сказавши, що неважко піти з політики, але важко думати про рішення македонського народу. «Навіть за таких обставин я дотримуюся думки, що дострокових парламентських виборів бути не повинно», – сказав Заєв, додавши, що залишиться до формування нового уряду.

«Я залишуся на цей період, щоб допомогти реорганізувати новий уряд із прогресивною більшістю, яка існує і може збільшитися», – сказав прем’єр. Заєв пишається тим, хто привів Північну Македонію до НАТО і вважає, що через кілька місяців Скоп'є має шанс почати перемовини з ЄС.

Зі свого боку, лідер опозиційної ВМРО-ДПМНЄ Хрістіан Міцкоскі заявив, що його партія здобула велику перемогу і що сьогодні настав день, коли починаються зміни для кращої Македонії.

Він подякував за підтримку всіх опозиційних партій і додав, що співпраця показала, що можливий широкий опозиційний фронт, який закладає основу для майбутньої співпраці та майбутньої урядової коаліції на основі принципів і цінностей злиття, взаємоповаги та розуміння. Він попросив лідера СДСМ прийняти повідомлення від людей і піти.

«Ми показали, що попри відмінності, ми все ще можемо об’єднатися навколо спільної мети. Македонія без корупції, яка буде розвиватися і рухатися вперед, Македонія, в якій ми будемо боротися за інтеграцію в ЄС, на стабільній системі, якої у нас немає. Це свідчить про те, що опозиційний блок майже впевнений, що отримає велику перемогу на наступних парламентських виборах, які, швидше за все, будуть достроковими», – заявив лідер ВМРО-ДПМНЄ.

Зазначимо, Консервативна опозиційна група ВМРО-ДПМНЕ заявила про перемогу в більшості муніципальних округів у другому турі голосування в неділю. Перед виборами Заєв заявив, що піде у відставку, якщо СДСМ програє вибори мера столиці Скоп'є. У понеділок стало відомо, що опозиційна кандидатка Данела Арсовська, яку підтримують як ВМРО-ДПМНЕ, так і албанська оппозиція, перемагає кандидата від СДСМ у Скоп'є з підтримкою 55,3%.

Після провалу правлячих сил на місцевих виборах та відставки прем'єра, в країні значно зросла ймовірність проведення достокових парламентсьих виборів.

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