Чий Крим? Лукашенко та Путін готують нову провокацію

Лукашенко начебто дуже хоче відвідати вкрадений півострів, Путін радо запрошує

Президент Росії Володимир Путін та невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко готують провокацію щодо окупованого Криму. Путінські пропагандисти почали поширювати інформацію, що начебто Лукашенко офіційно визнав окупований Крим російським, пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, що під час засідання вищої держради Союзної держави Лукашенко, який офіційно не визнав окупований Крим російським, заявив про те, що Путін не взяв його із собою до окупованого Криму. Він поскаржився, що Україна закрила для Білорусі небо і тепер через неї потрапити на півострів неможливо. При цьому в окупованому Криму білоруси мають «власність, і інші є проблеми».

«Володимир Володимирович мені все обіцяв, що з собою візьме до Криму, але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив. Ну, якщо не до Криму, може, до Пітера з'їздимо?», – заявив Лукашенко.

У відповідь російський президент пообіцяв показати своєму білоруському колегі пам'ятник у Севастополі, оскільки Лукашенко не був у Криму з часів його окупації Росією.

Цю тему швидко підхопили пропутінські пропагандисти, які почали заявляти, що Лукашенко офіційно визнав окупований Крим російським.

Білоруський парламентарій, голова Постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савіних розцінив слова Лукашенка про окупований Крим як «поза всяким сумнівом» визнання російським півострова. За його словами, Мінськ «давно вважає Крим територією Росії, просто це не було формалізовано для російського медійного простору».

Голова так званого кримського парламенту Володимир Константинов взагалі заявив, що Лукашенко «фактично відвідав» півострів, коли поговорив з Путіним, який знаходився в Севастополі. Він також висловив сподівання, що «за віртуальним відвідуванням буде і реальне».

Зазначимо, що незважаючи на це, офіційно білоруська влада не визнає окупований Крим частиною Росії. Сам Лукашенко раніше пообіцяв зробити це одразу після всіх російських олігархів.

«Коли останній олігарх у Росії визнає Крим та почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоч мене багато що пов'язує. Будапештська декларація. Пам'ятаєте, ми її підписували?», — нагадав білоруський президент.

Вартог нагадати, що під час зустрічі Путіна та Лукашенка у вересні питання власності окупованого Криму не обговорювалося. Тема організації прямих авіаперельотів з Білорусі до окупованого Криму також не порушувалася. Незадовго до цього Пєсков зазначив, що Володимир Путін на зустрічах із Олександром Лукашенком не порушує тему півострова сам.

Раніше Росія і Білорусь домовилися про спільну охорону кордонів.

Наприкінці вересня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного

Президента Білорусі Олександра Лукашенка про союзну державу, однак наразі «все під контролем».

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.