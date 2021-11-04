Фонд Порошенка та активісти зібрали 18 млн грн на заставу для Павловського

2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці, а ще 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом

Фонд Петра Порошенка разом з громадською організацією «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич розповів що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. За його словами, люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. А 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Порошенка.

«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського«, – зазначив під час зустрічі з активістами та ветеранами Порошенко.

«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», – додав він.

Порошенко також зазначив, що Павловський – один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014 року. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. Саме це, наголосив Порошенко, робить Павловському честь.

«А от спроба ув’язнити його в Україні – це ганьба владі і ганьба президенту Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», – наголосив п’ятий президент.

Раніше депутатки звернулися до омбудсменки через порушення прав генерала Павловського.

До слова, суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту».

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати готують апеляцію та скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.