Урядова криза в Чехії: президент відмовився звільняти міністра



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Президент Чехії Мілош Земан

Земан відмовився підписувати урядове подання на заміну кандидатури міністра культури, що може спричинити вихід з коаліції соціал-демократів

Президент Чехії Мілош Земан відмовився підписувати урядове подання на заміну кандидатури міністра культури, що може спричинити вихід з коаліції соціал-демократів. Про це повідомляє Actualne.cz.

Конфлікт виник внаслідок бажання соціал демократів призначити на посаду міністра культури Міхала Шмарда. Відповідне подання із звільненням чинного міністра Антоніна Станека та призначенням Шмарда Земану направив прем'єрміністр Андрій Бабіш.

Однак Земан відмововся підписувати це подання. «Хто тут президент? Президент - це той, хто призначає і звільняє міністрів. Конституція не встановлює терміну для того, щоб президент відповів на пропозицію обміну двома міністрами», - заявив він.

Разом із тим, він виступає проти заміни міністра, мотивуючи це тим, що «Станек був мером Оломоуцу, а це дуже культурне місто».

Такий демарш змусив соціал-демократів говорити про можливість виходу із коаліції. Втім, за словами Земана, навіть в такому випадку чинний уряд має встояти. «У такому випадку соціал-демократи просто здійснять колективне самогубство. Тому що вони ніколи не потрапить до влади», - сказав він, додавши, що в такому разі їх місце в коаліції займуть ультраправа партія SPD.

Нагадаємо, минулого тижня парламент Чехії не зібрав достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрія Бабіша. Голосування пройшло на тлі найбільшого протесту за часів незалежност, що пройшлов у Празі. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через зловживання грантами ЄС на користь власного бізнесу.