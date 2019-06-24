Міністр промисловості і торгівлі Чехії виступає за скасування антиросійський санкцій
Ми, як міністерство, вважаємо санкції перешкодою для торгівлі, проте будемо діяти в рамках загальноєвропейського процес, - Карел Гавлічек
У Чехії голова Міністерства промисловості і торгівлі Карел Гавлічек виступає за якнайшвидше скасування санкцій, введених Євросоюзом щодо Росії. За даними видання Hospodářské noviny, міністр заявив про це під час зустрічі з російським послом в Чехії Олександром Зміївським.
«Ми, як міністерство, вважаємо санкції перешкодою для торгівлі, проте будемо діяти в рамках загальноєвропейського процесу», - повідомив виданню Карел Гавлічек. «Чим раніше їх (санкцій) не буде, тим це краще для місцевих підприємців», - додав він.
При цьому міністр закордонних справ Чехії Томаш Першічек, зі свого боку, повідомив про те, що стосовно санкцій зберігається колишній курс. «Уряд не змінив свою позиціюі і Європейська Рада їх продовжив», - повідомив голова чеської дипломатії.
Як повідомлялося, минулого тижня президенти і прем'єр-міністри країн - членів ЄС продовжили ще на рік економічні санкції, введені в 2014 році після окупації Росією Кримського півострова. Санкції стосуються банківської, фінансової і енергетичної сфери. На думку лідерів Євросоюзу, Москва як і раніше не дотримується Мінських угод.
Нагадаємо, вчора, 23 червня, у Чехії понад 250 тисяч громадян вимагали відставки уряду.