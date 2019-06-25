Повернення Росії в ПАРЄ: стало відомо, які країни проголосували «за»



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118 делегатів ПАРЄ хочуть бачити Росію в організації

Україна і Грузія висловилися проти повернення Росії в ПАРЄ у повному складі

За можливсіть повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання будь-яких міжнародних зобов’язань проголосували 118 делегатів ПАРЄ.

Згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті асамблеї, резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Австрії, Норвегії, Португалії, Словаччини, Сербії та Туреччини.

Частково повернення російської делегації підтримали Німеччина, Швейцарія, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Україна і Грузія висловилися проти в повному складі. Також проти такого рішення висловилися більшість делегатів з Польщі, Литви, Латвії, Великої Британії, Естонії та Швеції

До слова,член української делегації і віцеспікер Ради Ірина Геращенко розкритикувала позицію Нідерландів за підсумками голосування.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

До слова, ПАРЄ відмовилася зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.