В Італії знайшли вкрадений малюнок Бенксі



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Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими

Малюнок не постраждав

Італійські карабінери знайшли вкрадену раніше у Франції роботу вуличного художника Бенксі.

Малюнок він виконав на дверях запасного виходу з паризького концертного залу Батаклан в пам'ять про жертви теракту 13 листопада 2015 року, пише Daily Mail.

Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими.

Роботу вдалося виявити завдяки спільним діям італійських і французьких правоохоронців. Малюнок на дверях не постраждав.

Відомо, що двері виявили в покинутому фермерському будинку в італійському регіоні Абруццо.

Поліція пообіцяла надати детальну інформацію у четвер, 11 червня.

До слова, британський художник Бенксі представив нову картину на тему масових протестів у США.