В Італії знайшли вкрадений малюнок Бенксі
Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими
Малюнок не постраждав
Італійські карабінери знайшли вкрадену раніше у Франції роботу вуличного художника Бенксі.
Малюнок він виконав на дверях запасного виходу з паризького концертного залу Батаклан в пам'ять про жертви теракту 13 листопада 2015 року, пише Daily Mail.
Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими.
Роботу вдалося виявити завдяки спільним діям італійських і французьких правоохоронців. Малюнок на дверях не постраждав.
Відомо, що двері виявили в покинутому фермерському будинку в італійському регіоні Абруццо.
Поліція пообіцяла надати детальну інформацію у четвер, 11 червня.
До слова, британський художник Бенксі представив нову картину на тему масових протестів у США.