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    У світі

    В Італії знайшли вкрадений малюнок Бенксі

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    <p>Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими</p> - В Італії знайшли вкрадений малюнок Бенксі

    Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими

    Малюнок не постраждав

    Італійські карабінери знайшли вкрадену раніше у Франції роботу вуличного художника Бенксі.

    Малюнок він виконав на дверях запасного виходу з паризького концертного залу Батаклан в пам'ять про жертви теракту 13 листопада 2015 року, пише Daily Mail.

    Бенксі намалював скорботну дівчину в 2018 році. У січні 2019 року двері з малюнком було викрадено невідомими.

    Роботу вдалося виявити завдяки спільним діям італійських і французьких правоохоронців. Малюнок на дверях не постраждав.

    Відомо, що двері виявили в покинутому фермерському будинку в італійському регіоні Абруццо.

    Поліція пообіцяла надати детальну інформацію у четвер, 11 червня.

    До слова, британський художник Бенксі представив нову картину на тему масових протестів у США.

    кримінал Франція Італія пограбування культура поліція
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