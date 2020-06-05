Скандальний український гуморист назвав мовні квоти злочином та обмеженням прав людей



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Володимир Данилець: Навіть фашисти не забороняли говорити російською Скріншот з відео

На думку гумориста, мовні квоти нібито обмежують права людей

Скандальний український гуморист, учасник дуету «Кролики» Володимир Данилець заявив, що ні радянська влада, ні «фашисти» не забороняли українцям вільно говорити російською чи українською. Натомість сучасна влада України ще гірша, адже «забирає» у людей мову.

Про це Данилець сказав в інтерв'ю каналу «112 Україна», коментуючи мовні квоти.

На думку гумориста, мовні квоти нібито обмежують права людей.

«В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити російською чи українською. Нам весь час розповідають, який поганий був СРСР. А ви ще гірші - забираєте у людей навіть мову. Не даєте слухати музику, яку хочуть, слухати гумор, артистів своїх гнобили, виганяєте з країни. Впроваджуєте в українську мову якісь дивні, нікому не зрозумілі слова. Квоти потрібні тільки тим, хто ці квоти вводить. Народу вони не потрібні, – заявив Данилець.

Як приклад щодо «незрозумілих слів» Данилець привів село, в якому виріс.

«Навіщо брешуть, що Радянський Союз не давав говорити українською мовою? Я з села. Український день починався з бандури, потім йшов гімн України і весь день говорили українською. Мова була чудовою, літературною. А зараз на українському телебаченні дуже багато слів із Західної України. Це діалекти», – додав він.

Виступ Даниленка на відео з 47:45 хв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що треба наводити порядок з мовними квотами на телебаченні.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон «Про забезпечення функціонування української мови» необхідно міняти.

Як писав «Главком», путінський пропагандистський телеканал «Росія 1» 12 липня 2019 року провів фейковий телеміст «Треба поговорити», незважаючи на відмову українського телеканалу NewsOne. По скайпу російська сторона, спілкувалася з місцевими та українськими «діячами науки, кіно та спорту, а також звичайними людьми.

Співрозмовниками «з Києва» виявилися Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, які на той час жили і працювали у Москві. За участь у пропагандистському російському «ток-шоу» сайт «Миротворець», додав артистів до своєї бази, як осіб, які свідомо взяли участь у інформаційно-пропагандистській провокації Росії проти України.