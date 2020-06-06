Британський художник Бенксі представив нову картину на тему масових протестів у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білі люди повинні вирішити цю проблему, «інакше хтось буде змушений піднятися наверх і вибити двері»

«Кольорові люди терплять невдачі через систему. Білу систему» – художник

Англійський художник Бенксі опублікував в своєму Instagram-акаунті зображення нової картини на тему протестів в США, які почалися після смерті затриманого поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

На картині траурний портрет, на ньому зображена безлика чорна фігура c очима-прорізами. Портрет оточують квіти і свічки, одна з них запалена. Над портретом висить американський прапор, один його кут загорівся від полум’я свічки.

У підписі до картини Бенксі розповів, що спочатку вважав, що повинен помовчати і послухати думку чорношкірих людей з даного питання. Однак потім, повідомив художник, він прийшов до висновку, що це не їх проблема, а його.

«Кольорові люди терплять невдачі через систему. Білу систему. Як несправна труба, вона топить квартири людей, які живуть внизу. Ця хибна система змушує їх страждати, але не їх завдання її виправляти. Вони і не можуть – ніхто не пустить їх в квартиру нагорі», – написав Бенксі. Він попередив, що білі люди повинні вирішити цю проблему, «інакше хтось буде змушений піднятися наверх і вибити двері».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy) 6 Чер 2020 р. о 3:30 PDT

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.

Читайте також: