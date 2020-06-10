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    Культура

    Проведення концертів під час карантину: МОЗ надало рекомендації

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    <p>Концерти будуть проводити тільки за умови &nbsp;розміщення гостей на сидячих місцях</p> - Проведення концертів під час карантину: МОЗ надало рекомендації

    Концерти будуть проводити тільки за умови  розміщення гостей на сидячих місцях

    У залі на п'ять квадратних метрів має бути не більше одного відвідувача

    Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні культурних заходів на період карантину.

    Серед обов'язкових для дотримання правил - температурний скринінг учасників концерту та гостей, розміщення інформаційних стендів та антисептиків, недопущення скупчення людей.

    Також МОЗ пропонує тимчасово заборонити фан-зони, збільшити кількість пунктів вхідного контролю і ввести оплату за квитки виключно безконтактним способом. У місцях проведення публічних заходів на 5 квадратних метрів має бути не більше одного відвідувача, кожен обов'язково повинен бути в захисній масці або респіраторі.

    Крім того, в МОЗ підкреслили, що заходи будуть проводитися тільки за умови розміщення гостей на сидячих місцях. При цьому відстань між стільцями або столами повинно бути не менше 1,5 метра, за столом може перебувати не більше чотирьох осіб без урахування дітей до 14 років.

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    Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місто Київ та ще шість областей не можуть з 10 червня застосувати черговий етап пом'якшення карантину.

    Міністерство охорони здоров'я Київ музика лікар культура карантин місто коронавірус Віктор Ляшко
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